Game of Thrones 8: riprese al via a metà ottobre, messa in onda non prima del 2019​

Game of Thrones 8: tutto il cast alle nozze di Kit e Rose e le riprese si fermano

Bocche cucite da parte del cast di Game of Thrones (Il Trono di Spade) in vista dell'ultima stagione della saga fantasy che ha conquistato il mondo. Una cosa è certa: il finale potrebbe dividere i fan, come ammesso da una delle star della serie,La 31enne attrice, che interpreta il ruolo di, ha infatti commentato così, prima dei Met Gala, riguardo all'ottava e ultima stagione, che in questi giorni sta per finire tutte le riprese: «Come la prenderà il pubblico? Credo che, ci sarà chi urlerà "Questo è proprio il finale che aspettavo" e chi dirà "Cosa? Davvero finisce tutto così?". Tra questi ultimi, probabilmente, ci sarà anche mia madre». Lo riporta Metro.co.uk Le dichiarazioni di Emilia Clarke seguono la falsariga di quelle di un'altra collega della serie,. L'attrice che interpreta, all'inizio dell'anno, aveva infatti dichiarato, a proposito della stagione finale: «I fan si divideranno, indipendentemente da quello che facciamo e da come lo facciamo. Ci sarà chi apprezzerà e chi rimarrà deluso, dipende dai punti di vista».