Game of Thrones, l'attore dice addio al personaggio così: via la barba per una buona causa. Lo riconoscete?

di Silvia Natella

Capelli lunghi, fisico imponente e sguardo magnetico.è stato eletto l’uomo più bello del mondo dai critici indipendenti inglesi di TC Candler e la sua interpretazione inresta indimenticabile. I fans di, però, dovranno dire addio alla sua barba da dothrako. L'attore, attualmente nelle sale con, ha scelto di tagliarla.Momoa, sposato conde "I Robinson", ha spiegato in un video pubblicato sudi voler dire addio ai personaggi che lo hanno reso famoso e si è tagliato la barba per lanciare un messaggio importante. Ha aderito a una campagna ambientalista e ha sacrificato parte del suo fascino per una buona causa.«Arrivederci Drogo, Aquaman, Declan, Babai. Sto radendo questa bestia, è ora di cambiare. Un cambiamento per il meglio… per i miei figli, per i tuoi figli, per il mondo. Facciamo un cambiamento positivo per la salute del nostro pianeta. Puliamo i nostri oceani e la nostra terra. Unisciti a me in questo viaggio. Passiamo ad un alluminio infinitamente riciclabile. Acqua in lattine, NON in plastica», ha dichiarato.