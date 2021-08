di Ida Di Grazia

Game of Talents: nuovo programma per Alessandro Borghese, con lui ​Mara Maionchi e Frank Matano. Dopo Piatto Ricco, lo chef rafforza la sua presenza su TV8 con un programma che è un mix vincente dei generi di maggior successo del canale.

In arrivo quest’autunno Game of Talents il nuovo show per la prima serata di TV8. Alla guida del programma Chef Alessandro Borghese. Ad affiancarlo Mara Maionchi e Frank Matano, nel ruolo di capitani delle due squadre protagoniste di ogni puntata del format prodotto da Fremantle che combina il Guessing Game e il Talent Show, dove più che possedere un talento, conta saperlo riconoscere e dove ogni risposta diventa una performance spettacolare.

Mara e Frank, forti della loro consolidata esperienza di scopritori di talenti per Italia’s Got Talent avranno il compito di sostenere e aiutare i concorrenti che di volta in volta si sfideranno.

