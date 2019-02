Domenica In, le gaffe clamorose: dalla frase di Rosita Celentano al cognome di Mike Bongiorno

Lunedì 4 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 10:27 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

A Domenica In sono andate in scena una serie di gaffe clamorose da parte di conduttrice e ospiti in studio. In puntata se ne sono viste di tutte i colori: tra una frase poco felice di Rosita Celentano e un errore clamoroso sul cognome di Mike Bongiorno, Enrico Montesano ha fatto alcune battute sul Movimento 5 Stelle e Luigi Di Maio, facendo imbarazzare Mara Venier. Anche lei, però, ha fatto una gaffe sulla sua rivale Simona Ventura.