Gabry Ponte sfiora il lato b di Elisabetta Gregoraci e il web parla di molestie: ecco la risposta della conduttrice

Giovedì 8 Agosto 2019, 17:35

ha toccato ildurante la sua esibizione a. Una scena che non è sfuggita al pubblico, ma non è nemmeno piaciuta, tanto che alcuni, sui social, hanno iniziato aNel corso dell'ultima puntata dello show musicale Gabry Ponte ha toccato più volte il posteriore della conduttrice mentre salutava il pubblico dopo la sua performance.La conduttrice, dopo diverse "scivolate" ha preso la mano e l'ha sollevata, per poi proseguire. La scena però ha destato non poco scalpore e alcuni hanno parlato anche di molestie. Sul caso è intervenuta la stessa Elisabetta, postando la palpatina nelle sue Instagram Stories commentando con un «Ma cosa fai?», taggando anche Gabry Ponte con tanto di faccine che sorridono.La Gregoraci ha preso con ironia la palpata, facendo intendere che non si trattava assolutamente di molestie, lo stesso dj ha commentato il fatto, scrivendo: «Scusa, pensavo fosse Alan Palmieri », l'altro conduttore della serata. Ponte ha poi chiarito replicando a un commento sulla sua pagina Instagram: «Se fosse per me l’ERGASTOLO a chi molesta una donna o un bambino, ma ti assicuro che non è questo il caso. Conosco da anni Elisabetta e tra noi c’è un rapporto di professionalità e rispetto. Non era un gesto fatto intenzionalmente e si vede chiaramente.. se ci scherza sopra lei potete farvi una risata anche voi.. non credi?».