Gabriele Rossi, a "Oggi è un altro giorno" la storia d'amore con Lorenzo Licitra: «Un messaggio dopo XFactor, poi..»

Gabriele Rossi ospite di “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone su RaiUno. L'attore, protagonista del film su Carla Fracci, ha iniziato a ballare fin da bambino: «Inizio come ballerino – ha raccontato - Mia madre mi ha portato a fare la scuola di calcio all’inizio ma pioveva, sono tornato sporco e allora mi ha mandato a danza con mia sorella, così non c’erano problemi. Comunque, scherzi parte, avevo attitudine sin dall'infanzia. Per la mia scelta da piccolo ho avuto dei problemi, i bambini che facevano danza venivano tenuti a distanza, era una cosa da femmina. Se non hai una famiglia che ti appoggia e ti fa sentire sicuro crea dei grandi problemi, ma oggi mi sembra che le cose siano cambiate».

Gabriele Rossi ha lavorato molto a fianco di Terence Hill: «Ha superpoteri. Guarda il sole e non gli si arrossiscono gli occhi, è resiliente a qualsiasi avversità, una volta si è scheggiato una tibia e non ha detto niente se non a fine riprese per non rallentare il set».

Ex di Gabriel Garko, oggi è felicemente fidanzato con Lorenzo Licitra, il concorrente che ha battuto i Maneskin in finale a XFactor: «Con Gabriel siamo in buoni rapporti, ci sentiamo e siamo amici. Ho una storia d’amore da due anni con un mio collega, Lorenzo Licitra. Gli ho scritto quando ha vinto XFactor, poi ci siamo presi un caffè e poi un altro ancora…».

