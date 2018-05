Gabriele Corsi nuovo conduttore di Reazione a Catena

Già. Un post condiviso da GabrieleCorsi (@gabrielelelecorsi) in data: Mag 2, 2018 at 12:57 PDT

sarà il conduttore della nuova edizione di. Il comico delcon un selfie accanto al cavallo di Viale Mazzini postato su Instagram conferma la nuova avventura.Il game show del preserale estivo di Rai1, ha quindi un nuovo conduttore, e verrà registrato presso gli studi Rai di Napoli, che dovrebbero partire la prima settimana, mentre la messa in onda è prevista per lunedì 4 giugno.Già. Gabriele Corsi commenta così una sua foto al fianco del cavallo di Viale Mazzini ad esprimere probabilmente soddisfazione e stupore per quanto raggiunto. Nelle ultime due stagioni il comico del Trio Medusa, lanciato come conduttore in solitaria da Discovery, è stato un rullo compressore, macinando programmi su programmi. E ora sta arrivando l’impegno più importante della sua carriera:Il romano, classe 1971, prenderà il posto di Amadeus, che dice addio al quiz estivo per troppi impegni. Inizialmente la scelta sembrava esser ricaduta su Marco Liorni ma i piani dei vertici Rai per il giornalista al momento vanno in un’altra direzione (e non contemplano nemmeno La Vita in Diretta). L’estate scorsa Corsi era stato, invece, in lizza per Zero e Lode. La partenza di Reazione a Catena 2018 è fissata per lunedì 4 giugno (e non più per il 21 maggio come annunciato in precedenza dalla Rai) alle 18.45 ma già dalla prossima settimana dovrebbero iniziare le registrazioni in quel di Napoli.Corsi in questa stagione ha condotto Take Me Out, Primo Appuntamento e Boss In Incognito, è nel cast di Carta Bianca, e con Il Trio Medusa ha commentato Wipe Out, in onda su Spike lo scorso autunno, e Takeshi’s Castle, da domani su Comedy Central. Speriamo che, raggiunto il prestigioso preserale di Rai1, Corsi cominci a depennare qualche impegno.