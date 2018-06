Gabriele Corsi a reazione a Catena: «Il mio primo quiz sarà pieno di risate»

Venerdì 1 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:13 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - Di programmi, soprattutto nell'ultima stagione tv, ne ha condotti diversi. Ma per Gabriele Corsi la nuova edizione di Reazione a catena, da lunedì 4 giugno nel preserale di Rai1, rappresenta una prima volta: finora, infatti, non era mai stato al timone di un quiz.Pronto al debutto?«Non si è mai abbastanza pronti! Oltretutto è un'eredità pesante, Amadeus ha lasciato un vuoto affettivo oltre che professionale. Ma ho capito perché hanno chiamato me: perché è un quiz ma non è serioso, c'è ironia e permette un certo margine di improvvisazione. E io ci metto del mio».Quest'anno ha avuto molte proposte, per giunta da parte di diverse reti tv: qual è il segreto per essere tanto richiesti?«Non smaniare, non sgomitare ma accogliere tutto quello che arriva con stupore e serenità. Devo molto a Discovery, che è stato il primo grande gruppo a credere in me. Per una strana coincidenza, dopo aver registrato 240 puntate di Take me out, sono arrivati Boss in incognito su Rai2, che mi ha coinvolto anche umanamente, Primo appuntamento su Real Time, un programma molto delicato, e Takeshi's Castle su Comedy Central con gli altri ragazzacci del Trio Medusa, che è il mio momento di svago perché noi siamo i primi a ridere».Senza dimenticare #cartabianca.«Lì sono tornato alle origini, alla satira. Ma per fortuna ora non lo faccio più perché non so cosa avrei potuto fare: la situazione politica è talmente paradossale che anche fare satira diventa difficile».Per l'autunno la Rai le ha già offerto altro?«Eh... lo scoprirete alla presentazione dei palinsesti, prima di allora non si può svelare nulla».Continuerà a fare radio?«La radio non si molla mai! Noi del Trio Medusa siamo tre amici che si conoscono da 30 anni e ogni mattina si incontrano e intrattengono 1.400.000 persone. Chiamate Roma Triuno Triuno va in onda da dieci anni, ma su Radio Deejay abbiamo cominciato addirittura nel 2000».Ha qualche rimpianto?«Ho un cruccio: non aver tempo per recitare, perché secondo me sono un buon attore drammatico. Dopo Romanzo siciliano, ultimamente ho avuto un'altra proposta per una serie tv ma era per Mediaset e non ho potuto accettare».