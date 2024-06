"Don’t forget the lyrics", Gabriele Corsi torna con una puntata speciale dedicata alle canzoni di Sanremo

di Ida Di Grazia

Dopo essersi affermato anche per questa edizione come campione di critica e ascolti arriva la serata speciale del popolare game show internazionale prodotto da Banijay Italia, "Don’t forget the lyrics - Serata Speciale". A condurre come sempre Gabriele Corsi. In sfida otto vip insieme ai tre super campioni storici del programma il 7 giugno alle 21:25 sul Nove.

Anticipazioni



I tre campioni più forti di sempre, Silvia, Graziano e Mirko, si affronteranno in una puntata speciale dedicata alle canzoni del festival canoro per eccellenza: Sanremo. Insieme a loro sul palco di Don’t Forget The Lyrics si esibiranno, Annalisa Minetti, Jalisse, Marco Carta, Valerio Scanu, Jo Squillo, I Cugini di Campagna, Silvia Mezzanotte e Francesca Alotta.

I tre supercampioni dovreanno riconoscere testo e melodia dei brani più belli ed indimenticabili che hanno fatto la storia del Festival di Sanremo. Il montepremi finale per la serata speciale sarà di 10.000 euro. Chi se lo aggiudicherà?



Ultimo aggiornamento: Giovedì 6 Giugno 2024, 13:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA