Gabriele Cirilli e Dario Cassini voci ufficiali della nuova stagione di Most Ridiculous

Ultimo aggiornamento: Giovedì 3 Settembre 2020, 15:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da venerdì 4 settembre alle 21 su Comedy Central tornano le clip più assurde e divertenti del web commentate da due grandi della comicità italiana.Da venerdì 4 settembre alle 21.00 su Comedy Central – il canale di ViacomCBS Networks Italia dedicato all’intrattenimento e alla comicità presente su Sky al canale 128 e in streaming su NOW TV – va in onda in prima tv assoluta la nuova stagione di Most Ridiculous: le clip più assurde e divertenti del web commentate da Dario Cassini e Gabriele Cirilli.Video amatoriali in arrivo da tutto il mondo con protagonisti sport estremi, bambini imprevedibili, matrimoni finiti male, situazioni paradossali e senza senso e tanto, tanto altro ancora. Ecco cosa succede quando si lascia una telecamera accesa e il mondo intero libero di dare sfoggio di sé! Lo show è reso ancora più divertente dagli esilaranti commenti di due grandi della comicità italiana, Gabriele Cirilli e Dario Cassini.