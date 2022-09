Gabriel Garko, a Verissimo l'amore e la rivelazione a sorpresa: «Sono di nuovo single e felice»

Silvia Toffanin riapre il suo salotto dei vip. Su Canale 5 torna Verissimo e, nonostante la grande assenza di Ilary Blasi, i primi scoop di gossip non mancano. E la prima rivelazione che fa impazzire i fan è quella di Gabriel Garko che è tornato a parlare della sua vita sentimentale. L'attore che ha appena festeggiato i 50 anni e 30 di carriera ha rivelato di essere di nuovo single.

Garko a Verissimo: «Single e felice»

Gabriel Garko confessa di non essere più innamorato di nessun uomo. Una rivelazione choc, dal momento che l’ultima volta che l’attore aveva parlato con Silvia Toffanin in diretta su Canale 5, aveva detto di avere una relazione con una persona più giovane. Il mondo del gossip, negli ultimi giorni, parlava di una sua possibile relazione con Mattia Emme, ma l'attore ha smentito tutto. «Oggi sono comunque felice, ma non accompagnato. Sono single - ha dichiarato a Verissimo -. Quando capisci di stare bene da solo, può iniziare qualcos’altro. Ho avuto storie molto importanti nella mia vita, mi sono innamorato. Forse però, arrivati a un certo punto, innamorarsi diventa un po’ più difficile. Quando cerchi una persona al tuo fianco, la cerchi per motivi ben precisi: a me non interessa più solo il fattore estetico, sono importanti molte altre cose».

Garko a Verissimo: papà in futuro?

Ma a Verissimo, l'intervista prosegue, e Gabriel Garko ha evidenziato anche la sua possibilità di avere figli: «Mi piacerebbe diventare papà, è una cosa che non escludo in assoluto. Per l’uomo è diverso, anche a 50 anni si può avere un figlio. Per ora è un pensiero che rimane là. Anche perché se ci penso troppo non lo faccio più: la società in cui viviamo non mi piace e mettere al mondo un bambino non mi entusiasma, ma l'idea c'è e se arrivasse la persona giusta...».

Ho il Gabriel Garko pensiero su amore e figli. " Si può essere felici anche da soli, anzi è solo allora che si è realmente pronti. Sui figli ci penserei, non mi piace questo mondo " ... condivido. 💗 #Verissimo — Jovie ♡ 🦂 & ◻◼♏ (@JoIloveJu) September 17, 2022

