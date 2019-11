Il gabbiano a palazzo Chigi diventa una "star" durante la diretta Sky Tg24

Sabato 16 Novembre 2019, 09:21

Ma che ci fa un, sede del Governo italiano a Roma? Proprio così. Durante la diretta di, mentre il giornalista-inviato esperto di politica parlava delle ultime questioni governative, caso Taranto su tutte, dietro di lui compariva immobile un gabbiano . Solo lui in una piazza ancora mezza deserta in un sabato mattina di metà novembre. Per tutta la durata del collegamento, alcuni minuti, il volatile (finito chissà come nel cuore di Roma...) è rimasto immobile, a due passi anche dalle forze dell'ordine che sorvegliano il palazzo.Sui social più di qualche attento spettatore ha notato l'insolita (ma nemmeno troppo...) presenza tra i palazzi del potere romano. In poco tempo è diventata una piccola star virtuale. Nella Capitale succede anche questo.