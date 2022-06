Che cosa c'è dietro "l'esonero" di Orfeo deciso da Fuortes. Novità Rai anche per il prossimo Sanremo

Il ritardo nella consegna dei palinsesti sembra una motivazione di facciata, non certo quella autentica. L’a.d. di Viale Mazzini Carlo Fuortes ha rimosso dall’incarico di responsabile dei programmi di approfondimento dell’informazione Mario Orfeo, come anticipato da Dagospia. Il motivo potrebbe essere politico (non a caso Michele Anzaldi, il segretario della commissione di vigilanza Rai è già sul piede di guerra e ha chiesto spiegazioni all’ad).

Orfeo era a capo di programmi come Porta a Porta su Rai1 (ma con Vespa non toccava palla); Cartabianca, Agorà, Mi Manda Rai3, Mezz’ora in più, Report, Presa diretta tutti di Rai3; Ore 14 e Anni 20 su Rai2. Inoltre la nuova striscia affidata a Marco Damilano e il nuovo programma di Ilaria D’Amico.

Il nodo della questione – a quanto pare – è raggruppato in due programmi: quello di Bianca Berlinguer e quello caro a Giorgia Meloni, Anni Venti. In entrambi i casi Orfeo non è che fosse entusiasta dei due talk: Cartabianca perché ritenuto troppo filorusso e per tale motivo finito in un vortice di polemiche e Anni20 perché troppo schierato a destra.

Ma se a Renzi e Boschi (i politici a cui è più legato Orfeo) dava fastidio una Rai “filoputiniana”, viene da pensare come mai il “draghiano” Fuortes non fosse d’accordo. Del resto il premier Draghi si è sempre espresso contro l’invasione dello zar Putin. Probabilmente tra Orfeo e Fuortes non c’è solo il caso Berlinguer a dividerli, ma ci sarà qualcosa di più. Che la decisione di togliere il mandato a Orfeo, arrivata come un fulmine a ciel sereno, sia soprattutto una questione politica lo fa pensare anche la visita che Orfeo ha fatto a Palazzo Chigi dove avrebbe incontrato il capo di gabinetto della presidenza del consiglio, Antonio Funicello.

Per la sostituzione di Orfeo si fanno tre nomi: Giuseppina Paterniti, Andrea Vianello (attuale direttore di Radio1 e Gr) e Antonio Di Bella che avrebbe una estensione del suo mandato che riguarda i contenitori del daytime (tipo Vita in Diretta e Unomattina per intenderci).

Novità anche per il Festival di Sanremo. Il vicedirettore di Rai1 e ora del genere Intrattenimento Claudio Fasulo non si occuperà del prossimo Festival di Amadeus. Dopo 9 edizioni che lo hanno visto tra gli organizzatori Rai nel 2023 cederà il testimone a un’altra vicedirettrice (la preferita dal direttore Stefano Coletta) Federica Lentini.

