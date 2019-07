Fuori dal Coro conquista la prima serata: Faccia a faccia tra Mario Giordano e Matteo Salvini

Mercoledì 3 Luglio 2019, 15:13

Giovedì 4 luglio, in prima serata sutra il conduttore e il vicepremier e ministro dell’Internosui temi di politica e stretta attualità.Al centro della puntata di: un collegamento con lo stabile romano dove l’elemosiniere del Papa, il cardinale Konrad Krajewski, è intervenuto per riallacciare la corrente, aprirà il dibattito sulla difficile gestione e ricollocazione degli immigrati che risiedono nel nostro Paese.E ancora, ampio spazio al tema dei vitalizi: ex deputati e senatori sono insorti contro i tagli e hanno attaccato altre categorie di "privilegiati". Nel mirino i "pensionati d'oro", ex lavoratori pubblici e privati con assegni sopra ai 100 mila euro, a cui di recente il governo ha dato un colpo di forbice. Se ne discuterà, in studio, con l’ex parlamentare Ilona Staller.Non mancheranno, inoltre, analisi, commenti e valutazioni sul “caso della settimana” che ha scosso l’opinione pubblica.