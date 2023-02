Funerali Costanzo, la battuta del parroco che fa sorridere Maria De Filippi: «Gli spacciavate il cioccolato...» VIDEO

Negli ultimi giorni difficili di Maria De Filippi, il parroco don Walter Insero è stato forse uno dei pochi a strapparle un sorriso. Durante i funerali di Maurizio Costanzo, morto lo scorso venerdì a Roma, ha raccontato un retroscena che ha aperto un piccolo spiraglio nel volto triste di Maria: «Ogni tanto so che gli veniva spacciato un po' di cioccolato fondente di nascosto...».

Maurizio Costanzo, la sofferenza di Maria De Filippi nei giorni prima della morte del marito: «Triste, magra e un po' lontana»

La dieta di Costanzo

La scena è stata ripresa dalle telecamere posizionate all'interno della Chiesa degli Artisti durante la messa per Costanzo e ha fatto il giro dei social. Di fianco a Maria De Filippi, oltre al figlio Gabriele, c'è Pier Silvio Berlusconi che la rincuora con una carezza. La conduttrice e suo marito avevano parlato dei peccati di gola di Costanzo durante un'intervista del 2018: «Lui è in un regime di dieta fissato da una nutrizionista. Il patto è che lui ha diritto a “un pochino” di gelato», le parole della De Filippi a "Che tempo che fa".

«Adesso vi faccio vedere quanto è il “pochino” di gelato che lui mangia», aveva raccontato la De Filippi mostrando quattro confezioni piene di gelato nel frigo di casa. «Di quelle scatole, solo una mi riguarda. Le altre sono di Maria - si era difeso Costanzo - Non è nemmeno vero gelato, è una pantomima: perché non ha neanche lo zucchero. Il gusto preferito? Nel mio caso è semplice: è il cioccolato. Per lei – dice indicando la moglie – si va dalla castagna al cocco, al limone…».

“Ogni tanto gli veniva spacciato un po’ di cioccolato fondente di nascosto”#MaurizioCostanzo pic.twitter.com/0VImF0r1uJ — AMICI NEWS (@amicii_news) February 27, 2023

