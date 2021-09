"Fue mejor": arriva la nuova versione del brano della cantautrice americana Kali Uchis

La vincitrice del Grammy Award Kali Uchis pubblica oggi una nuova versione del suo singolo “fue mejor” in collaborazione con SZA. Il nuovo singolo arriva accompagnato da uno strabiliante videoclip diretto da Daniel Sannwald.

“Si tratta di un pezzo latin dal sapore R&B con SZA che canta in spagnolo per la primissima volta. Questa è la stagione più sinistra, questo è IL MOMENTO” – racconta Kali Uchis.

La versione originale del brano è presente nell’album in lingua spagnola di Kali, Sin Miedo (del Amor y Otros Demonios), uscito lo scorso anno. Il disco ha fruttato a Kali Uchis una hit planetaria, “telepatía”, che ha sorpassato di recente oltre 1,4 miliardi di stream globali dopo aver raggiunto la vetta delle classifiche Billboard Latin Airplay e Latin Pop Airplay. Il pezzo è inoltre rimasto in vetta alla Latin Digital Song Sales Chart per 10 settimane consecutive. "telepatía” è la canzone in lingua spagnola di un’artista solista rimasta più a lungo nella classifica generale Billboard Hot 100 in questa decade (23 settimane di permanenza nella chart), raggiungendo anche la posizione n.10 nella classifica Global 200.

All’inizio di questo mese, Kali Uchis ha vinto il suo primo Billboard Latin Music Award come “Miglior album pop latino dell’anno”. Quest’anno la Uchis ha ottenuto anche il suo primo Grammy Award come “Miglior brano dance” assieme a Kaytranada, ha trionfato anche ai Premios Nuestra Tierra e agli Univision Premios Juventud quest’estate e, infine, è stata nominata ai Latin American Music Award. La Uchis si esibirà alla 34° edizione degli Hispanic Heritage Awards su PBS l’8 ottobre, dove verrà premiata come Inspira Honoree 2021.

Per celebrare il mese della cultura ispanica (Hispanic Heritage Month), Kali Uchis sarà il volto della nuova playlist globale di Amazon, FLUENT, con una cover del celeberrimo brano di Selena, “Si Una Vez”

Kali Uchis è anche un’icona della moda: ha di recente svelato la sua nuova collezione denim (da lei creata), ad impatto sostenibile: il suo brand di abbigliamento si chiama Bodied by Uchis

Infine, Kali sarà impegnata in un imponente tour in Nord America il prossimo anno assieme a Tyler, the Creator, con concerti anche a New York, Los Angeles e Chicago.

Cresciuta tra la Virginia e la Colombia, Kali Uchis è salita alla ribalta con il suo progetto Por Vida nel 2015. Il suo album di debutto, Isolation, è uscito nel 2018 e ha ricevuto il plauso della critica in tutto il globo, venendo inserito nel Best Of di Rolling Stone, Pitchfork, NPR, Vulture e molte altre testate prestigiose. L’artista ha collaborato dentro e fuori dal palco con artisti quali Gorillaz, Jorja Smith, Juanes, Diplo, Major Lazer, Tyler the Creator, Daniel Caesar, Bootsy Collins, Snoop Dogg, Kaytranada, Leon Bridges. Si è esibita al Tropicalia e al Coachella, al Governors Ball, al Bonaroo, all’Austin City Limits e Lollapalooza.

