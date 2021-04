Friends, le riprese della reunion dovevano restare segrete: tutta colpa di Chandler...

La notizia delle riprese della reunion di Friends ha ovviamente estasiato milioni di fan della serie in tutto il mondo, ma i lavori sul set dovevano restare segreti fino all'annuncio ufficiale. Qualcuno, però, ha erroneamente rivelato l'inizio delle riprese: si tratta di Matthew Perry, l'attore che interpreta Chandler Bing.

Leggi anche > Brad Pitt e Angelina Jolie, Jennifer Aniston pronta a testimoniare in favore dell'attore

Una vera e propria gaffe, quella dell'attore, con molti fan che hanno commentato così: «Chi, se non Chandler, poteva rendersene protagonista?». Matthew Perry, infatti, su Instagram aveva pubblicato una foto in cui si trovava nel suo camerino, mentre si faceva truccare. «Pochi secondi prima di ingerire pezzi di trucco, e di riunirmi con i miei amici», si leggeva nella didascalia del post. Che pochi minuti dopo è stato cancellato, ma ormai era stato 'screenshottato' da tantissimi appassionati della serie.

Troppo tardi, quindi, per impedire ai fan di Friends di rendersi conto dell'inizio delle riprese. Nelle stesse ore, inoltre, sui social avevano iniziato a diffondersi le foto del set, che ricreava l'appartamento di Monica (Courteney Cox). Alla fine, due giorni fa, l'account ufficiale di Friends ha annunciato l'inizio delle riprese e la prossima messa in onda delle nuove puntate in prima visione sul canale HBO Max. I fan sono in trepida attesa e non vedono l'ora di vivere le nuove avventure di Rachel (Jennifer Aniston), Monica, Chandler, Ross (David Schwimmer), Joey (Matt LeBlanc) e Phoebe (Lisa Kudrow).

Ultimo aggiornamento: Martedì 13 Aprile 2021, 15:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA