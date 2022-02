Friends torna in onda in Cina, ma senza le scene Lgbtq: sui social monta la protesta

Friends torna in onda in Cina, ma con alcune scene censurate. La serie tv cult subirà dei tagli nei momenti in cui affronta argomenti lgbtq. La decisione del governo cinese tuttavia scatena l'indignazione tra i fan della sitcom. La serie è molto amata in Cina e l'hashtag "FriendsCensored" ha raccolto oltre 60 milioni di visualizzazioni.

Tra le sequenze tagliate o modificate c'è quella sull'ex moglie di Ross (David Schwimmer) che ha una relazione con una donna. Tutti ricordano la storia di Susan che lascia il marito, lo stesso da cui avrà un figlio, per una donna, confessando a tutti di essere gay. Le due mamme crescono il bambino di Ross e a un certo punto della serie si sposano.

'Friends' è stata trasmessa in Cina per la prima volta legalmente nel 2012 sulle piattaforme locali Sohu video e iQiyi e senza tagli. Le nuove generazioni di cinesi erano già a conoscenza della serie grazie alla circolazione di copie pirata.

