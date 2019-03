Freccero ingrana la marcia, Raidue sempre più pluralista

Sarà vulcanico, estroverso, a tratti irascibile, tuttavia Carlo Freccero i risultati li ha sempre portati a casa. Pochi come lui conoscono il prodotto tv. E anche a Rai2 - in questa nuova mission - in poco più di 3 mesi sta conquistando un posto al sole. Dall’inizio dell’anno gli ascolti sono in crescita. Soprattutto quelli della prima serata. Il marchio di fabbrica della sua Raidue lo vede presente in tutti i settori amati e seguiti dal pubblico a casa. Con la fiction ha ridato credibilità alla rete, non facendosi cannibalizzare dalla ammiraglia. I successi di The Good Doctor, la Porta Rossa, di Rocco Schiavone parlano da soli. Senza contare il fatto che è in arrivo questa settimana Il Molo Rosso, la nuova serie di Alex Pina (autore de La Casa di Carta e con lo stesso attore protagonista della serie cult spagnola) che ruota attorno alla sensualità e alla possibilità di vivere contemporaneamente l'amore per due donne. Una televisione libera e pluralista, anticonvenzionale, capace di mostrare la realtà in tutte le sue sfaccettature, creando dibattito senza nessuna concessione alle ovvietà del mainstream.



Molto intensa anche la sperimentazione sull'informazione e l'infoteinment, con nuovi format, recupero e rilancio di un'identità di rete. Con l'asticella della qualità che si sta impennando. Ma c'è spazio anche per il divertimento (Made in Sud), i giovani e le famiglie (Il Collegio e la nuova edizione di Sulla via di Damasco con Eva Crosetta sono esempi tangibili). Una Rai2 in crescita, anche se si scorporano i dati delle trasmissioni di servizio, come le tribune elettorali che hanno ingessato per lungo tempo la seconda rete.