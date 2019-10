Vieni da me, il fratello di Alex Baroni: «In ospedale fu invasione». Caterina Balivo commossa

Mercoledì 9 Ottobre 2019, 19:03

Sule ultime novità.Oggi pomeriggio, Guido Baroni - il fratello del cantante scomparso nel 2002 per un incidente stradale - ha parlato dell'indimenticabile artista milanese nel salotto di Rai1.- racconta Guido Baroni -In quei momenti, gli amici di Alex e Giorgia (fidanzata con Alex Baroni per 5 anni, ndr) ci hanno confortato. Alex è morto dopo 25 giorni in ospedale». Caterina Balivo si commuove.In studio, presente anche il produttore Massimo Calabrese, che scoprì il cantante. «Mi ricordo quando Giorgia invitò me e Alex al suo concerto per la prima volta. Lo seguimmo da dietro le quinte.».