, la "Anni 50" del programma Avanti un Altro!, di nuovo nell'occhio del ciclone. La maggiorata scoperta da Paolo Bonolis, come anticipato da Leggo , aveva detto di essere stata «bullizzata» per le sue forme esplosive. E oggi, durante la puntata di Pomeriggio 5 è tornata a parlare delle sue curve hot. «Mi hanno chiamatoMa anche se ho, indosso la taglia 42».Francesca Giuliano, in collegamento da Roma, mostra l'etichetta del suo vestito a, il modello opinionista di Pomeriggio 5 (che si trova a fianco a lei, ndr), che conferma: «, l'ho vista mentre si cambiava».In studio conperò il resto degli ospiti sarebbe in disaccordo con le dichiarazioni di Francesca. «Non mandi un bel messaggio - dicono -. Anche se tu avessi portato la 48 sarebbe stato uguale». Ma la "Anni 50" ribatte: «Anche se portassi la 52 sarebbe uguale. Io sono unae vado fiera delle mie forme. Ma mi hanno chiamata cicciona e volevo dimostrare che non è vero».