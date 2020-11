Su Leggo.it le ultime novità. Franco Oppini, frase omofoba in diretta a Pomeriggio 5 . Barbara D'Urso va fuori di sé: «Cosa hai detto? Non ti invito più». Oggi, l'ex marito di Alba Parietti è stato ospite in collegamento, nello spazio dedicato al Grande Fratello Vip , per parlare del figlio Francesco.

Il gieffino ha scampato una squalifica dopo alcune frasi sessiste riportate da Leggo . Papà Franco prende distanza da quelle parole: «Quando uscirà, parleremo da uomo a uomo. Avrebbe meritato la squalifica». Poco dopo, però, anche l'attore incappa in uno scivolone, parlando delle dinamiche nella Casa: «Non c'è una coppia normale, donne che si baciano tra donne...».

Barbara D'Urso lo interrompe e prende immediatamente le distanze: «Oppini hai detto che due donne che si baciano non sono normali? Non ti invito più oppure ti metto un bavaglio». Imbarazzo in studio.

