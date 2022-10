Franco Gatti, Marina Occhiena lo ricorda a Storie Italiane: «Voleva rivedere i Ricchi e Poveri riuniti»

Marina Occhiena è intervenuta a ‘Storie Italiane’ su RAI1, con un ricordo commosso di Franco Gatti, dopo l’annuncio in diretta della scomparsa dello storico componente dei Ricchi e Poveri.

Franco Gatti, morto il cantante dei Ricchi e poveri: aveva 80 anni. Il gruppo: «È andato via un pezzo della nostra vita»

L'intervento

«Non ci voleva proprio», ha sussurrato la Occhiena in collegamento telefonico, «Mi porterò dentro per sempre il video messaggio che mi ha mandato qualche settimana fa proprio alla vostra trasmissione». E ancora: «Per fortuna siamo riusciti a fare la reunion, lui voleva rivedere il gruppo riunito prima che succedesse qualcosa. È stata una cosa bellissima, un grande dono anche per i fan che ci hanno seguito per così tanto tempo. Non so cosa dire, sono affranta, dopo Ballando con le stelle, nel settembre del 2020, non ci siamo più visti tutti insieme perché non si poteva. Il Covid ci ha portato via due anni e all’età di Franco non sono pochi».

