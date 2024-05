Franco Di Mare, giornalista Rai in lacrime: «Ho messo la cravatta come volevi tu, fai buon viaggio!»

La scomparsa di Franco Di Mare è stata uno dei momenti più toccanti della storia recente della televisone italiana, arrivata con una violenza inaspettata, grande come quella del mesotelioma che lo ha portato via. Il giornalista e conduttore televisivo ci ha lasciati lo scorso 17 maggio, lasciando vivo un grandissimo ricordo in tutto il pubblico italiano e anche in moltissimi colleghi.

Il ricordo di Federico Ruffo

Un esempio è Federico Ruffo che, in diretta sulla Rai, si è commosso nel momento in cui ha provato a lasciare un messaggio di addio al suo collega e maestro. Non ci resta che leggere quelle sue parole, tanto toccanti quanto meravigliose, un ultimo saluto che risuona nell’etere con gratitudine immensa.

Photo Credits: Kikapress, Shutterstock



Ultimo aggiornamento: Lunedì 20 Maggio 2024, 10:47

