“Caro Battiato”, Pif conduce la serata omaggio per il Maestro

Stasera su Rai3, alle 21.20, serata speciale dedicata a Franco Battiato, scomparso il 18 maggio scorso. Pif farà da narratore di “Caro Battiato”, un viaggio nei luoghi del Maestro - dall’Etna a Milano - passando per l’Arena di Verona dove lo scorso settembre si è tenuto il concerto-tributo al quale hanno partecipato numerose star nazionali, da Alice a Carmen Consoli, da Max Gazzè a Jovanotti, da Gianni Morandi a Fiorella Mannoia, da Gianna Nannini a Eugenio Finardi. Una serata evento per non dimenticare uno degli artisti più geniali della musica italiana.

