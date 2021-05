Franco Battiato, Don Guidalberto Bormolini commosso a "Oggi è un altro giorno": «Il nostro ultimo incontro»

Don Guidalberto Bormolini ospite a “Oggi un altro giorno” racconta l’ultimo saluto a Franco Battiato, una cerimonia privata organizzata all’interno della sua villa nel piccolo comune etneo di Milo.

Franco Battiato, il ricordo di Don Guidalberto Bormolini

All’ultimo saluto per Franco Battiato hanno partecipato parenti, amici stretti e alcuni artisti come Luca Madonia, Giovanni Caccamo e Carmen Consoli. Ad officiare la cerimonia Don Guidalberto Bormolini, guida spirituale e grande amico dell’artista: “Abbiamo fatto una benedizione della salma con veglia secondo il rito cattolico – ha raccontato commosso in collegamento con Serena Bortone a “Oggi è un altro giorno - Poi un momento dedicato al suo ricordo con i pensieri che abbiamo condiviso da parte degli amici presenti e di alcuni artisti. Tutto era incentrato sulla dimensione spirituale, perché lui ne aveva fatto lo scopo della sua vita. Ci conosciamo da nove anni, sono stati intensi e abbiamo scambiato riflessioni e fatto progetti. Voleva approfondire degli aspetti del cristianesimo che non conosceva bene, come quelli dell’antica meditazione, che lui praticava. Ci sentivamo spesso, a volte mi chiamava la sera e poi mi chiedeva di pregare insieme. Era un’amicizia e abbiamo condiviso un pezzo di vita importante in cui di discuteva di arte, cultura e spiritualità. Aveva un’umanità speciale, attento a tutti e premuroso”.

Don Guidalberto Bormolini ricorda il suo ultimo incontro con Franco Battiato: “Ricordo gli occhi penetranti, la dolcezza, la pace che emanava, la dolcezza. Il calore della mano che tenevo lungamente. Poche parole e molti sguardi, molti sorrisi. Invecchiando, nella malattia, si sviluppano delle altre facoltà, le parole spesso sono occasioni di scontro, i cuori esprimono un linguaggio diverso”.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 19 Maggio 2021, 15:49

