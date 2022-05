Eurovision 2022: entusiasmo alle stelle per la delegazione francese in sala stampa, nella press area del Pala Olimpico di Torino, durante l'esibizione di Alvan e Ahez con il brano Fulenn. La Francia è tra i Paesi in lizza per vincere. (Rita Vecchio)

Ultimo aggiornamento: Sabato 14 Maggio 2022, 21:51

