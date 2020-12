Franceska Pepe a Domenica Live: «Io e Vittorio Sgarbi? Ecco quello che è successo». E sulla lite con Matilde Brandi...

Franceska Pepe si racconta a Domenica Live e, in studio, si fa accompagnare dalla mamma Eleonora. È proprio la madre a raccontare carattere e infanzia della figlia: «La “K” l’ha messa da sola, io volevo chiamarla Fiammetta, poi la notte in cui è nata, piangeva, c’era la tempesta, ho preferito il nome Francesca, più dolce».

Il caratterino però non è cambiato.

«Una volta, a tredici anni, va a scuola e mi dice: dopo vado al Festivalbar. Era a Milano, figuriamoci. Dopo scuola, però non è tornata. Si era messa d’accordo con un’amica, è andata davvero al Festivalbar, l’ho vista in prima fila alla trasmissione, è tornata il giorno dopo…».

Poi si parla della presunta “relazione” tra Franceska Pepe e Vittorio Sgarbi.

Alla madre della ragazza sarebbe piaciuto come genere?, domanda Barbara D'Urso.

Eleonora commenta: «Genero è un po’ troppo, c’è tanta differenza di età».

Della questione parla Franceska:

«Io quello che ho raccontato l’ho detto anche a mia mamma. L’ho conosciuto a un evento, dopo festival. Si è creata questa storia su di noi, non c’è stato nulla. Non avrei problemi a dirlo, sono molto aperta». Poi, l’appello diretto a Sgarbi: «Vittorio, io ti stimo moltissimo come uomo, anche mia madre, ci terrei a un chiarimento».

Si passa poi alla lite tra la giovane e Matilde Brandi. Secondo alcuni siti, le due sarebbero arrivate quasi alle mani. La Brandi interviene in collegamento video, perché, avendo la febbre, non è potuta andare in studio. Tra le due nella Casa sarebbero volate parole pesanti. Franceska Pepe ha dichiarato che la Brandi le avrebbe augurato le fosse tagliata una gamba, accusa sempre respinta dalla Brandi.

«Non so cosa ti sia stato riferito. Io non ho mai detto quelle cose. Ti ho sempre difeso in Casa, sono stata l’unica», dichiara Brandi.

Nessuna “rissa”.

«La rissa mai nella vita - assicura Pepe - Io mi sono molto scaldata e c’è stato un diverbio verbale. Non mi permetterei mai di alzare le mani su una donna e su nessuno».

E si chiude così, con Barbara D’Urso che fa fare pace alle due ospiti.

