Francesco Venditti a Oggi è un altro giorno: «Ho capito che mia figlia Alice era gay prima di lei. La sua compagna è parte della famiglia»

Francesco Venditti ospite a Oggi è un altro giorno, racconta la sua infanzia con due genitori così importanti come i suoi, Simona Izzo e Antonello Venditti. Figlio di genitori separati, che hanno lavorato da sempre nel mondo dello spettacolo, ricorda di essere cresciuto con i nonnni materni che sono sempre stati per lui un punto di riferimento.

Quando Serena Bortone gli chiede del suo rapporto con la musica confessa: «La musica era qualcosa che portava mio padre lontano da me e l'ho odiata. Poi con le sue canzoni sono stato in grado di capirlo e di conoscerlo». Il rapporto con il padre è cresciuto con il tempo, ma è sempre stato molto buono. Più conflittuale quello con la mamma Simona che però definisce come una donna sempre presente: «Lei è l'essenza di quello che è la madre per un figlio maschio, solo che lei ha sempre dato consigli non rischiesti, che a volte un figlio percepisce come giudizi, per questo io evito di avere lo stesso atteggiamento con i miei di figli. Però le voglio molto bene».

Poi confessa: «Negli anni dai miei genitori mi sono difeso con l'analisi, che mi ha aiutato per capirli e mi ha avvicinato a me stesso. Ricordo che la cosa che mi faceva soffrire era l'essere un po' nomade, avere un armadio da mamma, uno da papà uno dai nonni». Francesco poi racconta del rapporto con Ricky Tognazzi, compagno da molti anni della mamma: «Tutti mi dicono che è un secondo padre, in realtà no, non è un secondo, lui è un primo, non so cosa ma ha un primo posto». I due hanno da anni un bellissimo rapporto che conferma lo stesso Tognazzi in un videomessaggio di saluto a Francesco.

Francesco parla poi della sua famiglia, una famiglia allargata composta da due figli avuti giovanissimo a 24 anni dal suo primo matrimonio, e due più piccoli avuti recentemente dalla seconda moglie. Spiega di essere un padre che cerca di ascoltare i figli, ma che mantiene comunque il suo ruolo. Parlando della più grande di tutti, Alice, ricorda il momento quando ha capito che era gay: «Lei era fidanzata con un ragazzo da 4 anni e io e Cristina avevamo capito che si stava innamorando di una sua amica. Poi dopo qualche mese lei ci ha detto quello che provava, ma per noi non è stata affatto una sorpresa e di fatto oggi Serena, la sua compagna, è parte della nostra famiglia». Spiega di non voler pensare alle difficoltà che potrebbe aver incontrato la figlia: «Credo che ormai l'amore sia amore, chiedersi questo significa già sbagliare».

