Francesco Totti diventa Santo Pupone da Porta Metronia: lo spot di Romolo + Giuly 2

Martedì 3 Settembre 2019, 13:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, nei panni di, è il protagonista delloweb dellache anticipa la seconda stagione in onda dal 16 settembre alle 21.15 su Fox (Sky, 112).Il protagonista della serie, Un Medico in Famiglia), la cui fede romanista trapela in tutte le puntate, si affida al Santo Pupone da Porta Metronia,, invocandolo con una preghiera per chiedergli aiuto nella riconquista di Roma.Nello spotsi presenta vestito da Santo con un enorme cucchiaio di legno in mano e suggerisce a Romolo di far credere a tutti di essere scomparso.consiglia a Romolo di ritornare in scena improvvisamente e sorprendere tutti con il famoso tiro a “cucchiaio”. «Una serie per tutti, pure per Totti» conclude il Santo Pupone da Porta Metronia.Mentre nella prima stagione, il tormentato amore tra Romolo Montacchi e Giuly Copulati sembrava potesse essere l’unico modo per riunificare Roma e salvarla dalla Guerra Mondiale Italiana, in questavedremo un conflitto ancora vivo e sempre più estremo. Ironia e sarcasmo sono gli ingredienti principali di questa seconda stagione, enfatizzati dai suoi personaggi sempre più fuori dagli schemi e che ben rappresentano i luoghi comuni e le contraddizioni del nostro Paese.Con l'esplosione del Vesuvio e la disfatta dei romani, che hanno perso la Guerra Mondiale anche a causa della loro indolenza, milanesi e napoletani hanno conquistato la Città Eterna e l’Italia è stata divisa in due da un governo federalista.(Alessandro D’Ambrosi) e(Beatrice Arnera, Tini: la nuova vita di Violetta, Addio fottuti musi verdi, Non c’è campo) insieme ai loro ex fidanzati(Niccolò Senni, Preferisco il paradiso, Come tu mi vuoi, Tonno spiaggiato) e(Ludovica Martini, Pink Different, Poveri ma ricchissimi) dovranno mettere da parte i loro conflitti personali e le loro rivalità territoriali per fuggire insieme in un luogo lontano e nascosto, dove non potranno essere trovati dal leader sudista Don Alfonso (Fortunato Cerlino, Gomorra) e dal milanesissimo Giorgio Mastrota (nei panni di un malefico se stesso).Nel cast ritroviamo i volti e personaggi più amati della serie: Michela Andreozzi (Nove lune e mezza, Sconnessi) nella parte di Olimpia Copulati, la volubile mamma di Giuly; Lidia Vitale (La meglio gioventù) veste ancora i panni della pasionaria Anna Montacchi, madre di Romolo; David Pietroni e Matteo Nicoletta sono i fidati amici di Romolo; e ancora Nunzia Schiano nel ruolo di Donna Assunta, la mammà di Don Alfonso (Benvenuti al Sud, Dogman), Federico Pacifici nei panni del burbero padre di Romolo, Arfio Montacchi (Non uccidere, La linea verticale) e la partecipazione straordinaria di Francesco Pannofino (Boris, Così è la vita) nel ruolo di Edoardo Pederzoli, il politico voltagabbana.Tante le guest star d’eccezione che hanno impreziosito questa seconda stagione tra le quali Carlo Conti, Luciana Litizzetto e Giobbe Covatta. Ritornano anche le web star Federica Cacciola, alias Martina dell’Ombra(nella serie interpreta Martina, figlia di Don Calogero) che come Don Alfonso cova una forte vendetta nei confronti dei romani, e Le Coliche, che in questa stagione saranno non solo gli inflessibili guardiani del check point di Ponte Milvio che divide Roma Nord da Roma Sud ma anche guardie del Campo di Vacanze Romane.