Francesco Totti con Pio e Amedeo a “Felicissima Sera”: «Adesso piangi, così facciamo i soldi!»

Francesco Totti ospiti di “Felicissima sera” di Pio e Amedeo su Canale 5. Francesco Totti è entrato in studio mentre era ancora sul palco Claudio Baglioni ed è stato coinvolto in un momento musicale per poi essere sottoposto, tra un momento comico e l'altro, a diverse domande sulla sua vita.

Appena entrato Francesco Totti è stato coinvolto ed ha cantato con Pio e Amedeo e Claudio Baglioni, già da diverso tempo sul palco, il suo grande classico “Un piccolo grande amore”. L'ex capitano della Roma è stato poi fatto accomodare su un divano: «Ora noi ti facciamo vedere delle cose e tu piangi – ha spiegato Pio – così lo share si alza e noi facciamo i soldi. Noi, perché tu già li hai fatti».

La prima foto quella di Ilary Blasi: «La prima volta l'ho vista in un locale al buio. Intravedevi ma niente di più. Ero in un pub. Era fidanzata, gli mandavo i messaggi. La prima volta abbiamo fatto l'amore molte volte, ma alla terza non ce l'ho fatta... Prima ero geloso di lei, adesso meno». Ancora Ilary "nel mirino". Pio e Amedeo mostrano all'ospite una foto di Jessica Alves, ovvero l'ex "Ken Umano", chiedendogli: «Passeresti una notte con lei in cambio di un'altra stagione in campo?». Francesco risponde: «Mi metti in difficoltà... però un po' somiglia a Ilary!».

Scorrono poi le immagine dei figli: «Avrei voluto inizialmente tre maschi, con la nascita delle femmine ho capito che le femmine sono più importanti dei maschi. Con Christian sono molto legato, seguo il suo percorso scolastico soprattutto in inglese, lui va in una scuola americana».

Si passa a un'immagine dal campo da gioco, quella del famoso calcio a Mario Balotelli in una passata Roma-Inter: «Un brutto gesto.. da parte sua che è cascato subito. A parte gli scherzi, nel calcio non si devono vedere queste cose. Se tornassi indietro non lo rifarei».

Non poteva mancare il ricordo del suo addio al calcio («Il giorno dopo non mi sarei più messo gli scarpini, stavo voltando pagina e non sapevo cosa aspettarmi») e la vittoria deI Mondiali, appena rientrato da un grave infortunio: «Il giorno prima della partita non ha dormito nessuno, abbiamo giocato a carte con Gattuso». Sul finale Francesco Totti si è prestato a girare alcuni ironici spot con alcuni esercenti di Foggia, per favorire la ripresa delle attività dopo le chiusure dovute alle restrizioni per il coronavirus: «Non ci posso credere - ha fatto sapere Francesco Totti prima di salutare - m'avete messo in mezzo!»

Ultimo aggiornamento: Venerdì 23 Aprile 2021, 23:44

