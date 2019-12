Francesco Oppini, il figlio di Alba Parietti lontano dalla tv: «La Fattoria? Ecco perché l'ho fatto...»

Mercoledì 4 Dicembre 2019, 18:14

Se sei il figlio die di, un destino molto probabile è quello di fare carriera nel mondo dello spettacolo. Eppure, nonostante sia 'figlio d'arte', ha scelto di stare lontano dalle luci della ribalta, scegliendo una professione molto più 'anonima'.Il 37enne figlio di, ospite domenica scorsa insieme alla mamma a, ha spiegato di non amare la fama e di voler fare una carriera decisamente diversa da quella dei genitori. «Io sono un po' rimasto fuori dal discorso televisivo, ma va bene così, è stata anche una mia scelta. Ora vendo automobili, è una delle mie passioni» - ha spiegatoa Fabio Fazio - «Faccio anche il telecronista sportivo per un programma che si chiama Diretta Stadio, ma quello non è un lavoro vero e proprio, bensì un hobby».ha parlato così del figlio: «Lui è bravo in tutto, potete porgergli qualsiasi domanda su auto e calcio e vi risponderà»., con la massima sincerità possibile, ha poi parlato della sua partecipazione al reality show, avvenuta ormai ben 15 anni fa: «L'ho fatto per un motivo molto semplice: i soldi. Ero giovane e ne avevo bisogno, ho partecipato semplicemente per una questione economica».