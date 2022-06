Francesco Giorgino via dal Tg delle 20, cos'è accaduto davvero: i turni all'alba e i problemi di salute

Scoppia un piccolo giallo su Francesco Giorgino, il giornalista e conduttore del Tg1 a cui è stata comunicata la rimozione dalla conduzione delle 20. Secondo quanto apprende l'Adnkronos da fonti aziendali, c'è qualcosa che ancora non è emerso dietro il caso dell'organizzazione del lavoro al Tg1 e le relative polemiche nate nei giorni scorsi.

Francesco Giorgino e lo strano saluto in chiusura del Tg1, ecco cosa è successo

Tutto sarebbe nato dopo che il direttore della testata Monica Maggioni ha chiesto ai conduttori delle 20 di condurre anche la rassegna stampa delle 6,30. La situazione, in particolare, di Francesco Giorgino sarebbe un po' più complicata di come è apparso in un primo momento. Il giornalista del Tg1, infatti, avrebbe chiesto già mesi prima dell'introduzione della rassegna delle 6,30 per ragioni di salute, documentate da certificati medici, di non essere sovraccaricato di turni d'alba. Turni che Giorgino svolge già come vicedirettore.

Al giornalista del Tg1, scrive ancora l'Adnkronos, è stata comunicata la rimozione dalla conduzione delle 20 il 15 giugno, ad un'ora dalla messa in onda, nonostante la presenza della documentazione medica di cui sopra. Interpellato dall'agenzia di stampa Giorgino si limita a dire: «Non sono autorizzato a parlare da disposizioni interne all'Azienda. Anche perché la vicenda è oggetto di valutazione da parte dei miei legali».

