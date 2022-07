Francesco Giorgino lascia il Tg1 dopo quasi 30 anni: un mese fa gli era stata tolta la conduzione serale

Francesco Giorgino lascia il Tg1 dopo quasi 30 anni, di cui 22 di conduzione. Una notizia che era nell'aria da tempo, ma che ora è diventata ufficiale. Il giornalista e conduttore era stato già rimosso dall'edizione serale del tg di Rai1.

Tg1, lo scontro tra Francesco Giorgino e Monica Maggioni

Dalle prime indiscrezioni, circolate nelle scorse settimane, Francesco Giorgino, 55 anni, avrebbe rifiutato la richiesta della direttrice del Tg1, Monica Maggioni, di condurre la rassegna stampa nel turno delle 6.30 del mattino. Il giornalista e conduttore nativo di Andria avrebbe presentato anche alcuni certificati medici per respingere la richiesta della direttrice.

Che senso ha oggi un telegiornale, quando arrivi il giorno dopo e altri hanno già detto la notizia? Lo spiega #MonicaMaggiori direttrice del @Tg1Rai. #tvtalk pic.twitter.com/PR3j9JICNa — Tv Talk (@TvTalk_Rai) February 19, 2022

Tg1, Francesco Giorgino lascia la redazione

Il Comitato di redazione della Rai ha annunciato in via ufficiale l'addio di Francesco Giorgino. «Care colleghe e cari colleghi, la direttrice Maggioni ci ha comunicato che dal 14 luglio il vicedirettore Francesco Giorgino andrà alla Direzione editoriale per l'offerta informativa» - si legge in una nota - «Al collega, che lascia la nostra testata dopo circa 30 anni, gli auguri sinceri di buon lavoro da tutta la redazione e in bocca al lupo per questa nuova esperienza professionale».

Tg1, Francesco Giorgino e la rivoluzione di Monica Maggioni

L'uscita di Francesco Giorgino dal Tg1 non è stato certo un fulmine a ciel sereno. Da circa un mese era già partita una vera e propria rivoluzione voluta da Monica Maggioni. La direttrice del Tg1 ha voluto una rotazione interna con un cambio di conduzione delle edizioni serali: via i volti storici come Laura Chimenti, Emma D'Aquino e, appunto, Giorgino, dentro Giorgia Cardinaletti, Valentina Bisti, Alessio Zucchini e Elisa Anzaldo. Giorgino, Chimenti e D'Aquino dovevano essere spostati alla conduzione dell'edizione del mattino, ma la decisione ha causato una spaccatura interna alla redazione.

Tg1, l'ultima conduzione serale di Francesco Giorgino

Lo stesso Francesco Giorgino, lo scorso 15 giugno, un'ora prima della messa in onda, quindi intorno alle 19, aveva ricevuto la notizia della rimozione dall'edizione centrale del Tg1. Per quello, il saluto finale del giornalista e conduttore era apparso insolito e sibillino: «Grazie dell'attenzione e arrivederci a tutti». Francesco Giorgino aveva poi rifiutato di commentare l'accaduto: «Non sono autorizzato a parlare da disposizioni interne all’azienda, i miei legali stanno valutando la vicenda».

Tg1, non solo Giorgino: cosa cambia ora

Con il passaggio di Francesco Giorgino alla Direzione editoriale per l'offerta informativa, la vicenda sembra essersi chiusa. Con questi sviluppi: Laura Chimenti ha condotto ieri, per la prima volta, l'edizione delle 13.30 del Tg1. Emma D'Aquino, invece, sarà assente per qualche tempo dalla conduzione, dopo che è stato presentato un programma condotto da lei nei palinsesti di Rai3.

