Gabbani diventa conduttore: «Nel mio show ecologista ci mettiamo tutti in gioco»

«Sarà per me un’avventura. A tutti gli effetti». Francesco Gabbani esordirà venerdì 8 aprile alle ore 21.20 su Rai1 nella veste di conduttore insieme a Francesca Fialdini in “Ci vuole un fiore”, un programma in cui compare anche come autore. Al timone di uno show in prima serata, «ha un altro peso», racconta il cantautore che in realtà si era già cimentato nella presentazione Tim Mtv Awards nel 2017. Il motivo che lo ha spinto, è il tema tutto all’insegna del verde, del pianeta e della tutela dell’ambiente.

«È il Green che mi ha fatto scattare la determinazione a dire sì». Il titolo, “Ci vuole un fiore” richiama al brano di Sergio Endrigo. «La bellissima canzone ha un significato allargato. Un fiore è simbolo di positività e di delicatezza, è sinonimo di proposito, di idea». Un cast eterogeneo, con cantanti, comici, scienziati ed economisti, da Massimo Ranieri e Ornella Vanoni a Luca Parmitano e Piero Angela. «Vorremmo sparigliare le carte: gli scienziati che si spogliano della loro accademicità per rendere più vicino a tutti il loro pensiero e gli artisti che si raccontano nel loro impegno Green. Molte le storie di chi ha fatto del migliorare il Pianeta lo scopo di una vita. Ci metteremo tutti in gioco, trasferendo concetti importanti sull’onda della leggerezza. Un mood che è lo stesso del mio fare musica».

E aggiunge: «È un tema che ultimamente va di moda. Anche se tanti lo fanno più a parole che a fatti. È un’urgenza, non si può perdere tempo». E su Drusilla Foer, di cui si era vociferata la presenza nello show, risponde: «Che io sappia è stato un pourparler e non c’era alcuna veridicità. Con Gianluca Gori (la persona che interpreta il personaggio, ndr) abbiamo deciso di comune accordo di non rispondere alle polemiche sgradevoli che si sono sollevate per non alimentare una fake news». Mentre su Stefano Coletta, il direttore di Rai1: «È stato lui a pensare a me come presentatore. E sta seguendo direttamente i lavori di questo show nuovo. Sono emozionato. Ma è una emozione positiva e propositiva». Nel frattempo, c’è una nuova data nell’agenda di Francesco Gabbani: il 22 aprile, giorno in cui uscirà - a due anni da “Viceversa”- il disco nuovo, “Volevamo solo essere felici” (anticipato dal singolo omonimo).

