Francesco Chiofalo a Pomeriggio 5 dopo il ritocchino al naso. Barbara D'Urso spiazza tutti: «Stavi meglio prima». Oggi, l'ex fidanzato di Selvaggia Roma è stato ospite nel salotto di Canale 5, nello spazio dedicato al gossip. Francesco Chiofalo ha parlato del suo ultimo ritocchino al naso, dopo il discusso intervento per aumentare la barba.

Ecco le parole di Francesco Chiofalo: «Ho deciso di rifarmi il naso, perché sostanzialmente non mi piaccio. Non accetto la mia immagine fin da quando ero piccolino. Mi sembra sempre di avere l'aspetto di un tamarro, di essere fuori luogo nei contesti eleganti. Ho fatto l'intervento per sembrare più signorile». Barbara D'Urso reagisce così: «Sinceramente stavi meglio prima, che con questo nasino all'Alain Delon. Per sembrare più signorile, dovresti indossare un maglione a collo alto per coprire un po' i tatuaggi».

Subito dopo l'intervento, Francesco Chiofalo aveva condiviso le sue impressioni con i follower su Instagram. «L’operazione è andata benissimo - ha spiegato Lenticchio -. Sono felicissimo perché finalmente mi sono levato quel naso che vedevo enorme. Ogni volta che mi guardavo allo specchio lo vedevo gigante in mezzo al mio volto. Immagino che molti di voi non lo reputavano enorme, ma vi assicuro che per me era così e volevo sottopormi da tempo a questo intervento. Non vedo l’ora di vedere la mia faccia, perché il naso cambia completamente la conformazione del viso».

