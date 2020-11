Franceska Pepe e il coronavirus: “Autosuggestionata. Non respiravo. Poi il tampone negativo...”

Franceska Pepe, ex reclusa del Grande Fratello Vip, ha svelato ai suoi follower su Instagram, molto spaventata, di essere positiva al Covid. A “Live non è la D'urso” però Franceska Pepe ha tranquillizzato i suoi fan spiegando che la paura per fortuna era dovuta solo a un errore, dato che lei dopo ulteriori esami è risultata negativa al coronavirus.

Tutto è partito da un test sierologico: “Nel viaggio a Cinecittà – ha raccontato nella trasmissione di Barbara D'Urso - ho fatto il test sierologico, capisco che c'è un problema e mi dicono che è positivo. Non me l'aspettavo perché sono ipocondriaca e ci sto attentissima, quindi mi sono spaventata. Sono tornata subito a casa e ho iniziato a sentirmi veramente male perchè mi sono autosuggestionata. Ho cominciato a sudare tantissimo, anche lo stress per la notizia inaspettata...”.

Buone notizie poi dopo la corsa in ospedale: “Sono andata in ospedale e mi hanno fatto il tampone. La mattina dopo mi chiamano e mi hanno detto che ero negativa, il tampone molecolare che mi hanno fatto è affidabile al cento per cento. Sono molto contenta. Volevo invitare il Ministero della Salute a dare dei test affidabili, perché si possono creare molti problemi”

Ultimo aggiornamento: Lunedì 2 Novembre 2020, 08:40

