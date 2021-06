Francesca Michielin sbarca su Sky Nature: «Sono super orgogliosa. Possiamo fare la differenza». Intervento a sorpresa durante la presentazione dei nuovi 4 canali Sky. La cantante condurrà per la prima volta un programma tutto suo.

Francesca Michielin è stata una delle sorprese annunciate oggi durante la presentazione dei nuovi canali Sky. In collegamento dal Conservatorio di Castelfranco Veneto «Scusate sto facendo gli esami!», ha ammesso candidamente, la vincitrice di X Factor sembra essere al settimo cielo per questa sua nuova esperienza.

Una grande gioia che ha condiviso via social anche con i suoi follower: «Sono super orgogliosa di annunciarvi che sarò protagonista di un nuovo programma su Sky Nature, che mi porterà ad incontrare esperti e scienziati (e non solo), per scoprire come salvaguardare ed amare di più il nostro pianeta. E tu, cosa fai per migliorare il nostro futuro?».

Non ci sono altri dettagli su questa nuova produzione originale Sky che andrà in onda su Sky Nature su temi ambientali, ma Francesca Michielin è già molto centrata: «Sono onorata di questa possibilità di scoperta e di azione concreta. Cerco di scegliere brand che hanno una responsabilità sociale - ha detto in conferenza - nel mio piccolo, ad esempio, sto cercando di limitare il consumo di carne e pesce. Abbiamo poco tempo dobbiamo darci tutti una mano, bastano piccoli gesti quotidiani per fare la differenza».

