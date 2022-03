Francesca Michielin ecologista su Sky: «Sono una terrestre consapevole»

“Voglio essere una terrestre consapevole”. Che poi la missione sia quasi “marziana”, è un altro paio di maniche. C’è un orologio a New York (e pure a Roma) che scandisce alla nostra attenzione un conto alla rovescia, la cui morale è al seguente: non c’è più tanto tempo per mettere le cose a posto sul pianeta, l’ambiente va preservato sul serio. Ora, prendendo per buono che l’uomo abbia il potere di cambiare certe macro-cifre planetarie (il Sole, responsabile del 95% dei comportamenti climatici sulla Terra, ci guarda sudare di buona volontà e sorride), e dato per scontato che l’ambiente è la nostra casa e va comunque preservato, ecco planare sulla piattaforma Sky la nuova produzione Sky Original intitolata “Effetto Terra - Guida pratica per terrestri consapevoli”, disponibile dal 6 marzo in prima serata sul canale Sky Nature.

A condurre – nei panni di attivista e di intervistatrice – c’è il (bel) viso e la (celebre) voce di Francesca Michielin, che torna sul piccolo schermo dopo le gesta da direttrice d’orchestra al Festival di Sanremo, la scrittura di un romanzo in uscita il 15 marzo (“Il cuore è un organo” che “parla anche di musica ma non è autobiografico”) e una laurea da 110 in canto jazz conseguita al Conservatorio di Castelfranco Veneto. Le puntate di “Effetto Terra” saranno sei e tireranno diritto fino al 10 aprile, affrontando (insieme a scienziate, influencer, filosofe rigorosamente donne, “perché – spiega Michielin – a me è sempre interessato dare spazio alle categorie non adeguatamente rappresentate. Il Cern, le università, sono piene di scienziate e studiose donne, poi ai congressi vanno gli uomini”) temi come l’etica ambientalista nell’uso dell’abbigliamento (prima puntata sulla Moda) e della plastica (“va esclusa dalla maggior parte dell’utilizzo quotidiano e preservata dove è necessaria, vale a dire nell’ambito medico e sanitario”), sulle energie rinnovabili e l’inquinamento atmosferico.

“Misurarmi con questo programma mi ha cambiato in modo più consapevole – prosegue Francesca Michielin – Oggi ho ridotto il mio consumo di carne, uso cosmetici a impatto zero come gli shampoo solidi, uso spugnette lava-asciuga riutilizzabili e acquisto abbigliamento in modo più consapevole”. Ma che non si parli di lei come di una Greta Thunberg italiana: “Greta, anche se più radicale di quanto sia io, è un’ispirazione, ma lasciamo stare i paragoni. Il suo merito è di aver sensibilizzato sui temi ambientali molti giovani nel mondo”. Che poi il green e la lotta per l’ambiente siano una moda o un tic “chic” contemporaneo, Francesca Michielin non lo nega ma, aggiunge, “l’urgenza resta, non si devono fare troppi ragionamenti. C’è un obbiettivo da raggiungere. E un programma come Effetto Terra, che io spero sia trasversale e sappia raggiungere un pubblico di tutte le età, può fare il suo”.

