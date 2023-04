Francesca Manzini, bici elettrica rubata nel cuore di Roma. Lo sfogo: «A te pezzo di m***a, ti auguro tante cose...»

di Redazione web

Risponde al telefono con la voce trafelata, è arrabbiata. Francesca Manzini, co-conduttrice di Striscia la Notizia, e figlia dell'ex team manager della Lazio Maurizio Manzini, che oggi ha subito il furto della sua bici elettrica, in pieno giorno e in una delle zone più frequentate di Roma, Cola di Rienzo, quartiere Prati. Manzini subito dopo il furto si sfoga con un post su Facebook, Leggo l'ha raggiunta al telefono.

La telefonata

Cos'è successo? «Mi hanno rubato la bici elettrica in Prati, era legatissima con una catena, per sfogarmi ho scritto subito un post, tanto ormai non potevo farci niente. Non ho capito neanche come abbiano fatto a rubarla, tra l'altro è rimasto solo il catenaccio. In pieno giorno... ora andrò a fare la denuncia di furto, ma sarà contro ignoti, quindi inutile. Mi dispiace tanto...», la risposta colma di rabbia e tristezza di Francesca Manzini. E purtroppo l'e-bike, pur essendo un dispositivo elettronico, non può essere localizzata da remoto.

Lo sfogo su Facebook

