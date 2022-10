Francesca Fialdini voleva farsi suora: «Dopo una visita ad Assisi pensai di prendere i voti»

Francesca Fialdini, anziché costruirsi una carriera di successo in televisione, ora potrebbe essere una suora. È stata la stessa conduttrice a dirlo in una lunga intervista a cuore aperto rilasciata sul nuovo numero di Famiglia Cristiana, da oggi in edicola: «Dopo un'esperienza fatta ad Assisi da giovane, pensai anche di prendere i voti», ha detto la Fialdini.

Antonino a Francesca Fialdini: «Malgioglio ha scritto due canzoni che presenterò a Sanremo»

All'epoca dell'università dopo un capodanno ad Assisi «ho incominciato un percorso con la Gifra, la Gioventù francescana d'Italia e pensai di prendere i voti ma compresi che la mia via per rendermi utile agli altri era nella professione (…) Lavoro che mi ha portato a Radio Vaticana e alla conduzione di A sua immagine».

Francesca Fialdini, che ogni domenica dalle 17.20 accoglie i suoi ospiti con grazia e sorriso in Da noi… a ruota libera, per una volta si ritrova nel ruolo dell'intervistata. Tra gli ospiti che ha avuto e con cui ha conversato in video «mi sono trovata in perfetta sintonia con Nek, tanto che quando mi sono ammalata di Covid ho chiesto che fosse lui a sostituirmi per due settimane».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 20 Ottobre 2022, 17:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA