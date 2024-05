Francesca Fagnani, chi sono stati gli ospiti più difficili di Belve: «Mi disse "ricordati che sono ancora potente"»

di Redazione web

Questo fine settimana a Dogliano, in Piemonte si sta tenendo il Festival della Tv e vari protagonisti dei palinsesti televisivi stanno dando il loro contributo raccontando curiosità o aneddoti sui loro programmi ma anche affrontando temi di politica o attualità. Proprio ieri, sabato 25 maggio, è intervenuta anche Francesca Fagnani, giornalista e conduttrice della trasmissione Belve che ha riscosso moltissimo successo anche quest'anno. Fagnani ha ricordato quali sono stati gli ospiti più complicati con cui ha avuto a che fare.

Francesca Fagnani al Festival della Tv

Francesca Fagnani è stata ospite al Festival della Tv dove ha raccontato come si approccia ai suoi ospiti di Belve: «Devo dire che quelli che fanno più richieste, perché sono abituati peggio, sono i politici. Un paio mi hanno dato la morte. Uno in particolare mi ha tartassato con messaggi e telefonate, le ho contate erano 54. Dal pomeriggio, da quando questa persona è uscita dallo studio, fino alla messa in onda della puntata. Che cosa voleva? Ha fatto delle richieste, mi diceva "Allora tagli questo e metti quest’altro". Ovviamente io non ho censurato o tagliato nulla. Quindi con me è stato proprio fiato sprecato.

Francesca Fagnani e i politici ospiti a #Belve che le hanno chiesto di tagliare parti dell’intervista.#FestivalDellaTv pic.twitter.com/cvVlDsxltI — Cinguetterai  (@Cinguetterai) May 25, 2024

Le rivelazioni di Francesca Fagnani

Francesca Fagnani ha, quindi, continuato: «Un altro ancora mi scriveva "Ti prego taglia questa cosa" e ha anche aggiunto "Ricordati che io sono ancora potente". Sì, proprio questo mi è stato detto. Tutto questo mi sa proprio di una prassi che viene adottata sempre». La giornalista, poi, racconta dell'episodio con Massimo Ferrero, ex presidente della Sampdoria: «Lui se n’è andato e si è nascosto la liberatoria nella camicia. È proprio andato via. Non gli era piaciuta l’intervista che gli avevo fatto, non mi ha firmato la liberatoria, si è nascosto il foglio nella camicia tutta abbottonata e se n’è andato subito via».

