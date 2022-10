Fagnani e le interviste di Belve: «Te la devi saper giocare»

di Rita Vecchio

Francesca Fagnani ritorna sullo sgabello, croce e delizia delle sue interviste ritratto diventate oramai un appuntamento fisso (e non solo per il titolo della sigla cantata da Ornella Vanoni). Belve, il fortunato programma ideato dalla stessa Fagnani, riparte domani 1° novembre, sempre in seconda serata e sempre su Rai2, in versione tripartita. Tre gli appuntamenti settimanali - martedì, mercoledì e giovedì - della terza stagione Rai (l’esordio nel 2018 sul Nove) che per quattro settimane monopolizzerà (c’è da scommetterci) l’attenzione tv, “Belve cult” compreso.



Ultimo aggiornamento: Lunedì 31 Ottobre 2022, 06:35

