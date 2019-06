Francesca De Andrè e Gennaro Lillio pronti per Temptation Island Vip?

di Ida Di Grazia

Francesca De Andrè

Temptation Island

Domenica 16 Giugno 2019, 19:38

Il prossimo 24 giugno inizierà la nuova edizione di Tcondotta dama già sono partiti i rumorso sui concorrenti dell'che sara, invece, condotta day. Tra i nomi che circolano oltre aè spuntata anche la neo coppia delCresce l'attesa perruota grande interesse, non solo perl'edizione "normal" che partirà lunedì 24 giugno, ma anche per la versione VIP che sarà condotta da. Tra i nomi in circolazione è spuntato quello della coppia nata sotto le telecamere del Grande Fratello 2019:. Francesca De Andrè ospite di “Non succederà più”, il programma di Giada Di Miceli su Radio Radio ha parlato del suo rapporto con Gennaro: «Ci conosciamo molto bene perchè da due mesi ci viviamo, ma in realtà non ci conosciamo in tutte quelle che sono le sfaccettature che riguardano la nostra vita reale». Alla domanda sull'eventualità di partecipare alla nuova edizione di Temptation Island Vip la nipote di Faber ha risposto così: «Non lo so, vi lascio con la suspance», ammettendo poi di non essere stata contattata ... per ora.