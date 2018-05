Domenica Live, Francesca Cipriani ipnotizzata da Giucas Casella: bacia tutti in diretta tv

Domenica 13 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:07 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - Nuovo esperimento dia Domenica Live. Dopo aver presentato la donna che è al suo fianco dal 1981,, doppiatrice ed ex Signorina Buonasera - «L’ho nascosta per 37 anni» - Giucas Casella è stato raggiunto dache si è prestata a farsi ipnotizzare.Trasformata prima in un “ponte umano”, su cui sono saliti lo stesso Casella e, la showgirl è stata oggetto di un ulteriore esperimento. Casella le ha ordinato di baciare chiunque si trovasse di fronte.La Cipriani, sotto ipnosi, ha obbedito e qualcuno nel pubblico non ha perso l’occasione per rubarle un bacio vero.