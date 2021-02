Francesca Cipriani choc a Pomeriggio 5 : «Mi devo operare l'11 marzo...». Barbara D'Urso allibita: «Non lo fare». Oggi, nello spazio dedicato al gossip, si è tornati a parlare di vip e chirurgia estetica. Tra gli ospiti in studio, Francesco Chiofalo e Francesca Cipriani. Quest'ultima spiazza tutti con una rivelazione inaspettata.

«L'11 marzo mi opero - spiega la Cipriani -. Ho deciso di fare una vita molto stretta e con il grasso che estrarremo da lì, aumenterò il volume del lato B. Sarò a metà tra una Barbie e una Kardashian». Le parole di Francesca Cipriani fanno calare il gelo in studio. Gli altri ospiti consigliano alla showgirl di lasciare perdere: «Gli interventi non ti danno la felicità. Lascia perdere». Barbara D'Urso è d'accordo. «Io sono basita», chiosa la conduttrice. Poi, mostra a Francesca Cipriani il videomessaggio di un ragazzo che vorrebbe conoscerla. «È simpatico - dice Francesca - ma non cambio idea sull'operazione. Non lo faccio per nessun uomo, lo faccio per me».

Ieri, Barbara D'Urso aveva raccontato la storia di un altro volto storico della tv per ragazzi, Marco Bellavia. L'attore - protagonista in passato della fortunata serie tv Dolce Licia con Cristina D'Avena - si è sciolto in lacrime dopo aver visto un servizio dedicato alla sua vita. Poi ha spiegato: «Mi piacerebbe tornare al mio lavoro, nella tv dei ragazzi. Mi commuovo quando vedo immagini di me e mio figlio insieme. Gli ultimi tredici anni li ho dedicati interamente a lui. È importante passare tempo insieme. I soldi prima o poi tornano, torneranno anche a me».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 26 Febbraio 2021, 20:03

