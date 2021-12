Fraintesa, a Oggi è un altro Giorno il compagno della blogger morta di tumore: «Abbiamo costruito una vita parallela»

Andrea Riscassi, ospite di Oggi è un altro Giorno, ricorda la compagna Francesca Barbieri, la travel blogger "Fraintesa" morta per un tumore al seno a 38 anni. «La sera, ogni tanto, mi arrabbio e non c’è qualcuno con cui sfogarmi. Nei momenti difficili, però, ci sono sempre tre cose belle da raccontare. Non ci rendiamo conto di quanto siamo fortunati a cantare, scrivere, ad ascoltare Morgan. La terza cosa bella è lei», racconta Andrea.

«Dall’inizio di quest’anno ho capito che la situazione stava peggiorando. Era chiaro che la malattia stava procedendo velocemente. Con la pandemia non sono più potuto entrare in ospedale e lei, a volte, non mi raccontava e leggendo le carte mediche mi rendevo conto che la situazione stava peggiorando. Negli ultimi mesi cercavo di distrarla, di fare delle cose insieme. Abbiamo costruito una vita parallela. Lei, purtroppo, ci è rimasta. Quando è morta c’è stata amarezza, ma non rabbia... In dieci anni non ci siamo vergognati di manifestare i nostri sentimenti. Se due persone stanno bene insieme bisogna dirselo tutti i giorni», conclude.

Un anno dopo la diagnosi era partita per un viaggio da sola. I viaggi erano una passione e un lavoro. Nel 2009 ha fondato il blog “I viaggi di Fraintesa” e durante uno dei suoi viaggi Francesca si è accorta di un piccolo nodulo sul seno. L’8 ottobre 2018, a 35 anni, le è stato diagnosticato un tumore e dopo tre operazioni e cicli di chemioterapia e radioterapia ha deciso di partire per un giro del mondo da sola. Purtroppo quel viaggio intorno al mondo non è riuscita a portarlo a termine. Francesca è morta il 2 aprile 2021, poco dopo aver compiuto 38 anni.

Ad annunciare la morte di Francesca Barbieri è stato il compagno Andrea Riscassi: «Oggi Fraintesa ci ha lasciato. Nelle ultime ore non ha sofferto e il decorso finale della malattia è stato molto rapido e non credo abbia capito quanto grave fosse la sua condizione… Nell’ultimo periodo il ritornello che più spesso cantava era “Save your tears for another day”. Ed è quello che sicuramente vorrebbe lei oggi da voi. Sorridere più che piangere. Francesca è stata un dono per chiunque l’abbia conosciuta, anche solo virtualmente».

