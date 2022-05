“Fosca Innocenti 2”: Vanessa Incontrada annuncia il primo ciak

Primo ciak per ‘Fosca Innocenti 2’. Con uno scatto apparso sui suoi profili social, Vanessa Incontrada annuncia l’inizio delle riprese. Proseguono, dunque, le indagini del vicequestore di Arezzo, Fosca Innocenti, alle prese con crimini di provincia che faranno riflettere lei e la sua squadra investigativa declinata quasi tutta al femminile.

Nella vita di Fosca non c’è solo il lavoro con i suoi interrogativi, ma anche l’amore con Cosimo, il fascinoso oste rubacuori, interpretato da Francesco Arca, un sentimento che, in questa seconda stagione, verrà rimesso in discussione e dovrà affrontare nuove prove. La protagonista dovrà, inoltre, essere in grado di gestire colpi di scena e situazioni inaspettate, come il rischio di perdere la fattoria dov’è nata e cresciuta. Cosa ne sarà della sua tata Bice, del cavallo Sansone, della cagnolina Alice e della gallina Gigliola?

Anche questa volta, Fosca Innocenti saprà affrontare con determinazione i momenti più critici. Tornerà a galoppare tra i girasoli della sua terra aretina, sempre attenta alle fragranze più sospette, lei che, con un olfatto particolarmente sviluppato, risolve i casi. La fiction è prodotta da Massimo Del Frate, Head of Drama di Banijay Studios Italy per RTI, e diretta da Giulio Manfredonia. Soggetto e sceneggiatura di Dido Castelli, Graziano Diana, Francesca Panzarella e Anna Samueli.

