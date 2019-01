Venerdì 25 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 11:47 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Forum è sotto attacco: dopo le vicende che hanno coinvolto il giudice Foti e un legale arrestato per bancarotta e riciclaggio, a finire nel mirino degli haters – e del Telefono Rosa – è Melita Cavallo.La severissima giudice non ha mostrato alcuna sensibilità, a detta di parecchi utenti, verso una ragazza che ha subito violenza e poi è rimasta incinta. Dopo diverse segnalazioni, il Telefono Rosa, attraverso un lungo post accusatorio su Facebook, punta il dito contro la giudice Cavallo e la trasmissione: “Pessima immagine, mancanza di rispetto per le donne”. “Carlotta – leggiamo – meritava più comprensione e non le continue e sgradevoli minacce di allontanarla dalla trasmissione” Foto@Getty/KIKA/Wikipedia