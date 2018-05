Follow the money, Ayala racconta il Metodo Falcone: dagli anni 80 alle stragi di mafia

Martedì 22 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:43 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

La storia di un uomo, il giudice Giovanni Falcone, che con le sue idee ha rivoluzionato la lotta alla mafia. Ideatore di un “metodo”, che per la prima volta ha considerato Cosa nostra come un fenomeno globale, studiando i suoi flussi di denaro. Parte da qui il documentario “Follow The Money - Giuseppe Ayala racconta il Metodo Falcone”, in onda su Sky TG24 HD oggi alle 21.30 e disponibile su Sky On Demand. Prodotto da Darallouche Film, per la regia di Stefano Pistolini e Massimo Salvucci, il documentario racconta un periodo che va dagli inizi degli anni 80 fino alle stragi di Capaci e Via D’Amelio, attraverso la viva voce di uno dei protagonisti quel momento: Giuseppe Ayala, il magistrato che affiancò Giovanni Falcone nelle principali inchieste.